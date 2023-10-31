Три школьника открыли огонь в метро Петербурга

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Три школьника выстрелили в мужчину из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Там отметили, что правоохранители уже задержали несовершеннолетних.

В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину. Несовершеннолетние задержаны. Следственными органами СК России по г. Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в пресс-службе.

Ранее 15-летний подросток открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. Юноша пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но получил отказ, после чего решил получить устройство силой — достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в сверстника, потом нанес ему удары кулаками. Агрессора задержала полиция, в отделении он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

Куда более трагичный случай произошел в Тюменской области. Ученик седьмого класса застрелил из ружья 54-летнего отца, пока тот спал. Труп обнаружил племянник убитого и вызвал полицию. Однако когда правоохранители приехали, тела в доме уже не было. Позже его нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого был его сын. Машину остановили полицейские, когда подросток вез в лес завернутый в ковер труп. Мотивом преступления называется семейный конфликт. Подростка задержали.