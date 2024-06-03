Три российских села обесточены после атаки ВСУ Гладков: три села в Белгородском районе обесточены после атаки ВСУ

Фото: МО Украины

Жители трех населенных пунктов Белгородского района временно остались без света после атаки ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские силы сбросили несколько взрывных устройства с БПЛА самолетного типа. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Обесточены села Петровка, Толоконное и Соловьевка.

В селе Петровка с БПЛА самолетного типа сброшено три взрывных устройства. Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители трех населенных пунктов: Петровка, Толоконное и Соловьевка, — говорится в сообщении.

Еще одно взрывное устройство украинские силы сбросили на территорию сельскохозяйственного предприятия, осколками повреждена одна единица спецтехники. Дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта в селе Веселая Лопань, повреждено остекление в помещении. На месте работают оперативные службы.

В ночь на понедельник, 3 июня, в результате обстрела ВСУ населенных пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области ранения получили три мирных жителя. Удар пришелся по Вознесеновке и Мурому. Одна женщина получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Остальные пострадавшие — ушибы и небольшие осколочные ранения.