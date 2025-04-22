Над тремя регионами РФ сбиты украинские дроны Минобороны РФ: 10 беспилотников сбито в Крыму, Белгородской и Орловской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ

Средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в трех российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, пять БПЛА уничтожили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской области.

Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Долгом Валуйского округа в результате удара беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Он добавил, что дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом. Женщина получила минно-взрывную травму и была доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, госпитализация ей не потребовалась.

До этого Гладков сообщил, что на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги. Кроме того, украинские беспилотники нанесли удары по селу Никольскому в Белгородском районе, хутору Леоновка, а также селам Аркатово, Казинка, Тулянка, Посохово, Гладково и Двулучное в Валуйском округе и хутору Барилову Ракитянского района.