Губернатор Рязани сообщил об отправке трех пикапов в зону СВО

Фото: pv.malkov/vk.com

Три пикапа отправили из Рязанской области в зону специальной военной операции на Украине. Губернатор Павел Малков отметил, что вопросы поддержки бойцов решаются ежедневно, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

В зоне СВО они станут хорошим подспорьем. Вместе с автомобилями и очередной партией нужных на фронте вещей передаем бойцам слова поддержки от всех земляков и самые теплые пожелания, — написал губернатор.

Малков уточнил, что в зоне СВО новые пикапы должны стать хорошим подспорьем. Губернатор поблагодарил неравнодушных местных жителей, которые помогают поддерживать бойцов материально. По его словам, сотни людей приняли участие в благотворительном марафоне «Все для победы!», организованном совместно с Народным фронтом. Рязанцы собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Глава региона также рассказал, что заместитель председателя правительства Анна Рослякова постоянно связывается с подразделениями, где служат выходцы из Рязани.

Ранее стало известно, что к годовщине специальной военной операции на Украине в нескольких российских регионах пройдут мастер-классы по вязанию носков и варежек. Вещи будут отправлены бойцам в зону СВО вместе с письмами.