https://static.news.ru/photo/532c4d98-cc97-11e9-ae50-fa163e074e61_660.jpg Станция метро «Проспект Славы» Фото: Роман Пименов/ТАСС

Три новые станции метро будут открыты 5 сентября в Санкт-Петербурге. Они станут продолжением Фрунзенского радиуса.

На новом участке пассажиров примут станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Там отметили, что конструктивная готовность станций на сегодняшний день составляет 100%: завершены отделочные работы, смонтированы инженерные системы, противопожарная система и освещение, ведётся отладка работы видеокамер.

Фрунзенский радиус является южным участком «фиолетовой» Фрунзенско-Приморской линии метрополитена. Как заявляют местные власти, новые станции значительно улучшат транспортную доступность этой части Санкт-Петербурга.

Ранее открытие несколько раз откладывалось. Сначала оно было запланировано на конец 2018 года, затем на май 2019-го, после этого станции обещали ввести в эксплуатацию до 1 сентября. Сейчас, как уверяют в администрации города, осталось лишь устранить мелкие недочёты.

Ранее News.ru писал, что строительство станции «Суворовская» на Кольцевой линии Московского метрополитена на движение поездов не повлияет. Специалисты проработали необходимое техническое решение, и уже в 2024 году она должна принять пассажиров.