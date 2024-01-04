Три найденных в Белгороде неразорвавшихся снаряда обезвредят на полигоне Гладков: найденные в Белгороде и окрестностях снаряды обезвредят на полигоне

Фото: t.me/vvgladkov

Три неразорвавшихся боеприпаса, обнаруженных в Белгороде и его окрестностях, решено обезвредить, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что взрывоопасные снаряды вывезены с территории жилого сектора.

Взрывотехники Министерства обороны РФ приняли решение обезвреживать три неразорвавшихся боеприпаса, найденных вчера на Красноармейской в Белгороде и в микрорайоне Улитка Белгородского района на полигоне, — написал губернатор.

Кроме того, он уточнил, что людей начинают постепенно возвращать в свои дома из пунктов временного размещения.

Накануне Гладков сообщил, что в Белгороде эвакуировали около 600 человек в связи с обнаружением на Красноармейской улице неразорвавшегося снаряда. Еще два боеприпаса были найдены в микрорайоне Улитка, место оцепили и вызвали саперов.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по жилому сектору Белгорода. В результате атаки погибли 25 человек, еще 100 получили травмы различной степени тяжести. В числе погибших пятеро детей, среди пострадавших — 15 несовершеннолетних. Гладков рассказал, что тяжелораненую четырехлетнюю девочку транспортировали из областного центра в Москву.