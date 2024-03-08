Три мобильные котельные запустили в тувинском Шагонаре Ховалыг: три мобильные котельные запустили в Шагонаре после аварии на ТЭЦ

Фото: t.me/khovalyg_live

В городе Шагонаре в Туве запустили три мобильные котельные после аварии на тепловой электростанции, сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. По его словам, также к запуску готовят еще пять мобильных котельных.

Поэтапно возвращаем в Шагонар тепло. Специалисты работали всю ночь, чтобы запустить мобильные котельные установки. Три уже действуют. Остальные пять готовятся к запуску, — говорится в сообщении.

О взрыве на Шагонарской ТЭЦ стало известно 6 марта. По данным Минздрава республики, пострадали 23 человека. В регионе был введен режима ЧС, а жителей призвали сдать кровь для нуждающихся в медпомощи. После аварии СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В экстренных службах отметили, что взрыв на ТЭЦ мог быть вызван детонацией угольной пыли. Эпицентр ЧП находился в помещении подачи топлива, расположенном в центральном здании котельной. После взрыва возник пожар, огонь охватил 50 квадратных метров. В свою очередь специалист по управлению городским хозяйством профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что о причинах инцидента говорить рано.