Три мирных жителя Горловки пострадали при обстреле ВСУ Мэр Приходько: три человека получили ранения при обстреле ВСУ центра Горловки

Фото: МО Украины

Три мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками центра Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, также получила ранение сотрудница скорой медицинской помощи, но не уточняется, входит ли она в тройку пострадавших.

Вследствие массированного обстрела центра Горловки со стороны ВФУ ранения различной степени тяжести получили трое мирных граждан по улице Кирова и улице Пушкинская, — написал Приходько.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 24 факта ведения огня со стороны ВСУ. На Горловском направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на Донецком — девять, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 70 боеприпасов.

До этого Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины часть старого квартала в Горловке осталась без электроснабжения. Кроме того, пострадал дом на улице Волкова, 15.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель Мокрой Орловки получил осколочные ранения мягких тканей лица. Мужчина мог потерять зрение, но медики не выявили поражения глаз. Также из-за обстрела повреждения получили три автомобиля, сказал глава региона.