Три грузовика столкнулись под Рязанью Два человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на трассе М-5 под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области три грузовых автомобиля попали в ДТП на трассе М-5 «Урал», сообщила пресс-служба регионального ГИБДД. По данным полиции, в аварии пострадали два человека.

26 ноября, примерно в 13:30, в Путятинском районе на 319-м км автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, произошло столкновение грузовых автомобилей Volvo и двух DAF, — говорится в сообщении рязанской Госавтоинспекции.

Пострадали водитель и пассажир одного из грузовиков DAF, им потребовалась медицинская помощь. На месте аварии организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Башкирии на трассе М-5 погиб водитель легковушки, которую выбросило под фуру после столкновения с другим большегрузом. На фото с места видно искореженный кузов машины. СМИ писали, что погибшему было 28 лет, он возвращался домой из Уфы и ехал на Hyundai Accent в сторону Челябинска, выехал на встречную полосу и задел грузовик MAN, затем лоб в лоб столкнулся с фурой Scania. Водитель Hyundai скончался на месте до прибытия медиков.

Утром 25 ноября в Калужской области столкнулись экскурсионный автобус и легковой автомобиль, водитель которого погиб. Также пострадали девять пассажиров автобуса, в том числе шестеро детей.