Три города и четыре посёлка закрыты на карантин в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/32093fa8-8c9b-11ea-ab60-fa163e074e61_660.jpg Фото: wyksa.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл карантин в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, в селе Починки и трёх рабочих посёлках Тумботино, Гремячево и Мухтолово из-за большого числа заболевших коронавирусом.

Практически во всех населенных пунктах, где вводится карантин, во-первых, работают важные для региона предприятия и организации, во-вторых, достаточно высокий уровень миграции, — заявил глава региона.

По его словам, локальные очаги заболевания возникли из-за приезда в эти населённые пункты людей из Нижнего Новгорода и двух других регионов.

Карантин объявлен до улучшения эпидемиологической обстановки. Из населённых пунктов нельзя выехать не проживающим в них людям. Для контроля карантина будут установлены контрольные пункты и блокирующие посты.

NEWS.ru писал, что коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 студента Астраханского государственного технического университета (АГТУ). Двое заболевших были госпитализированы в областную инфекционную больницу, у остальных болезнь проходит бессимптомно. Их направили в Икрянинскую районную больницу.