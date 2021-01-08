Три этажа общежития в Омске были залиты кипятком

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В Омске кипятком залило три этажа общежития на улице Бульварная. Идёт оценка ущерба.

Инцидент произошёл утром 8 января в районе 06:30–07:00 по местному времени. Не дождавшись приезда электрика и сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы девятого этажа выломали порог балкона на общей площадке, чтобы вода выливалась на улицу, а не в квартиры. При этом жители многоэтажки заявили, что кипятком залило три этажа, вода попала не только в подъезд, но и в квартиры, из-за чего жильцы на следующий день опасались включать свет, сообщает РИА Новости.

Мастер вчера выезжала, составила акт осмотра <...>. В понедельник мы выйдем на работу и будем решать, как и что восстанавливать после этого потопа, насколько там повреждена электропроводка, будем составлять дефектные ведомости, когда уже всё просохнет и будет понятно, что именно пострадало, — заявили агентству представители управляющей компании.

Причиной аварии, по предварительным данным, стал прорыв трубы с горячей водой. Она проходит по девятому этажу. Сейчас трубу заварили. Пока неизвестно, сколько квартир пострадали от потопа.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после прорыва теплотрассы в подмосковном Дзержинском, во время которого пострадали четверо детей. Рядом с эпицентром ЧП находится школа искусств. Ученики переходили дорогу, когда трубу внезапно прорвало и из-под земли вырвался столб пара.

Как писал NEWS.ru, на юге Москвы на улице Тёплый Стан прорвало трубу, из-под земли бил фонтан с кипятком высотой три метра. ЧП случилось неподалёку от дома 12. Движение по улице Тёплый Стан ограничили, регулированием потока машин и пешеходов занимались специально вызванные на место сотрудники ГИБДД. Над улицей висело большое облако пара.