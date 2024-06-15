Три дрона ВСУ пытались атаковать российский регион Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены над Ростовской областью

Фото: МО Украины

Дежурные средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией Ростовской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Регион пытались атаковать с помощью трех летательных аппаратов.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что около четырех утра силами противовоздушной обороны над регионом было сбито несколько беспилотников. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

Накануне стало известно, что житель города Суджи Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова, о гибели стало известно после подомового обхода в населенном пункте.

Во время этой же атаки пострадали два человека, но из другого дома, им была оказана медицинская помощь. По его словам Смирнова, в результате прямого попадания был разрушен жилой дом и повреждена летняя кухня.