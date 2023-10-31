Три дома получили повреждения при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: МО Украины

Три частных домовладения и линия электропередачи получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, — отметил глава региона.

Ранее вооруженные силы Украины уже провели обстрел окрестностей города Шебекино в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ было повреждено здание автотранспортного предприятия, снаряды попали по территории промышленной зоны. На место быстро прибыли оперативные службы. В результате обстрелов со стороны украинской армии никто не пострадал. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

Накануне ВСУ атаковали белгородское село Новая Таволжанка. Украинские военные вели обстрел со стороны Харьковской области из танка Т-64. Как заявил Гладков, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, в здании также выбиты окна. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.