https://static.news.ru/photo/7437beca-6790-11ea-a2fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

В Тольятти в Самарской области у трёх человек обнаружили коронавирус. Два пациента на прошлой неделе были госпитализированы, один — недавно вернулся из Испании.

Как сообщает 63.RU, медики оценивают состояние заболевших как удовлетворительное.

В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из них шестерых выписали. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме.

Как ранее писал NEWS.ru, мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля.