Три человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса и грузовика Три человека погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сулейман-Стальском районе Дагестана произошло смертельно ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, жертвами аварии стали три человека.

Предварительно, в ДТП в Сулейман-Стальском районе погибли три человека, — сказал источник.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие. Также в ведомстве отметили, что будут проводиться надзорные мероприятия, по итогам которых будет оцениваться соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и автомобильных дорогах.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона пишет, что в числе погибших — двое детей. По информации ведомства, один ребенок погиб на месте, второй — в больнице. Кроме того, пострадали 10 человек, из которых четыре — дети.

Ранее в индийском центральном штате Харьяна водитель на ходу выпрыгнул из школьного автобуса. После выходки шофера автомобиль врезался в дерево и перевернулся, в результате чего погибли шесть детей.

В момент аварии в салоне автобуса находились свыше 30 школьников, из которых 20 получили травмы разной степени тяжести. Детей госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии. Полиция задержала водителя. Мужчина рассказал правоохранителям, что решил покинуть транспортное средство после того, как потерял управление. Предположительно, шофер был в нетрезвом состоянии.