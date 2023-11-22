Три человека ранены в ДНР при обстреле ВСУ Кулемзин: двое мужчин и подросток ранены в Донецке и Горловке при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

Двое мужчин и подросток ранены в Донецке и Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, написал в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, в Центрально-Городском районе города из-за обстрела был ранен местный житель.

В результате обстрела Петровского района по улице Добровольского получил ранение мужчина 1989 года рождения, по улице Петровского ранен мальчик-подросток 2010 года рождения, — сообщил мэр.

21 ноября российская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР в результате обстрела. По имеющимся данным, Меньших приехала в Старобешево с концертом к военным на День ракетных войск и артиллерии. Как рассказали очевидцы, в результате начавшегося обстрела одной ракетой «разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену».

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра Александр Сапрунов. Он ставил мюзиклы и оперы, а также готовил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства. Коллектив музтеатра выразил соболезнования родным и близким Сапрунова, которому было 37 лет.