Три человека пропали в результате опрокидывания аэролодки Аэролодка «Пиранья» опрокинулась на водохранилище Красноярского края, три человека пропали

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Аэролодка «Пиранья» опрокинулась в районе Саяно-Шушенского водохранилища. Три пассажира пропали без вести, говорится в Telegram-канале ГУ МЧС по Красноярскому краю. На их поиски отправилась поисково-спасательная бригада. По информации ведомства, в лодке находились, по предварительным данным, семь человек. О состоянии здоровья спасенных пассажиров не сообщается.

В 12:50 местного времени 6 ноября поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища в районе впадения р. Кантегир перевернулась аэролодка «Пиранья», — говорится в сообщении.

В поисковых мероприятиях задействованы спасатели Южного-Сибирского поисково-спасательного отряда. К месту ЧП также выдвигаются силы краевых спасателей из населенного пункта Шушенское Шушенского района.

6 ноября в озеро Виктория рухнул пассажирский самолет ATR 42-500, принадлежащий крупной частной авиакомпании Танзании Precision Air. По данным Tanzania Business Insight, на борту лайнера находились 43 человека, включая четырех членов команды и 39 пассажиров. Сотрудники экстренных служб спасли 26 пассажиров. Находящиеся внутри затопленного самолета пилоты поддерживают связь со спасателями.

Самолет следовал из Дар-эс-Салама в Букобу через Мванзу. Он потерпел крушение из-за сильного ливня и ветра.