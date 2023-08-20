Три человека пропали после опрокидывания лодки в Туве МЧС РФ: на реке Большой Енисей в Туве перевернулась лодка, три человека пропали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Туве на реке Большой Енисей перевернулась лодка с четырьмя пассажирами на борту, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что один пострадавший сумел выбраться из воды, трех других человек пока не обнаружили. Спасатели ведут их поиски.

19 августа поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находились четверо человек, один выплыл самостоятельно, местонахождение трех людей неизвестно. Для поисковых работ на место происшествия выдвинулись два катера Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, — говорится в сообщении.

Вечером 5 июня в Красноярском крае на Енисее перевернулась лодка, в которой находилось семеро человек, включая троих детей. В Следственном комитете сообщили, что в результате происшествия погибла женщина.

Ранее стало известно, что житель Евпатории наехал на катере на купавшегося в море мужчину. От полученных травм тот скончался на месте. ЧП произошло на пляже «Родничок».

Мужчина плавал в море в 300 метрах от берега. Водитель судна заметил купавшегося только после того, как наехал на него. Он поднял пострадавшего на борт катера и попытался сделать ему массаж сердца. Прибывшие на пляж работники скорой попытались реанимировать мужчину, однако их усилия оказались тщетны.