Три человека пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области Старовойт: три человека получили ранения при обстреле ВСУ села Волфино

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Три человека получили осколочные ранения при обстреле со стороны ВСУ села Волфино Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано 10 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом.

К сожалению, пострадали три мирных жителя, с осколочными ранениями средней степени тяжести их доставляют в центральную районную больницу. Им будет оказана вся необходимая помощь, при необходимости их транспортируют в областную больницу, — написал Старовойт.

11 августа губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Калиновка в Курской области. По его словам, зафиксированы два прилета, пострадавших нет. Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены две хозяйственные постройки.

Ранее Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Курску. БПЛА обнаружили вечером 10 августа, системы ПВО сработали штатно. Накануне днем украинские военные обстреляли село Чаусы в Брянской области. В результате атаки два человека погибли, еще двое пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. Под огонь ВСУ также попало брянское село Хинель в Севском районе, сообщал Богомаз. В результате обстрела населенного пункта повреждения получили жилой дом и торговый объект.