Три человека пострадали в массовом ДТП из-за гололедицы под Свердловском Три человека пострадали во время ДТП на Серовском тракте из-за гололедицы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На Серовском тракте в Свердловской области на выезде из Кушвы произошло массовое ДТП, сообщает URA.RU. На покрытой льдом дороге столкнулись три машины, три человека пострадали.

Авария случилась, когда одна из машин пошла на обгон. Авто выехало на встречку, на гололеде машину закрутило. В аварии пострадали три человека, — рассказал очевидец.

Ранее три автомобиля столкнулись в районе села Шубенка в Алтайском крае. В результате ДТП погибли два водителя. По данным МВД, водитель «Газель Next» выехал на встречную полосу, где влетел в грузовик, а сразу после этого наехал на автомобиль Skoda. В Саратовской области произошел аналогичный инцидент: фура, бензовоз и легковая машина не смогли разъехаться на автодороге у поселка Пушкино. Два человека погибли, еще двое пострадали.

До этого пассажирский автобус столкнулся с фурой около деревни Вархи Витебской области в Белоруссии. Шестеро пассажиров получили травмы, у водителя были сломаны ноги. Все пострадавшие были госпитализированы. Транспортное средство следовало из Витебска в Санкт-Петербург. Всего в авто находилось 26 человек, большинство отделались испугом и самостоятельно покинули салон автобуса после аварии.