Три человека пострадали в ДТП с такси в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на пересечении проспекта Металлистов с улицей Дегтярева столкнулись три автомобиля, сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, врезался в такси марки Skoda, затем отлетел в машину Haval. Пострадали три человека.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажирка автомобиля «Шкода», на вид 45 лет, госпитализированы в тяжелом состоянии. Пассажир (на вид 20 лет) автомобиля ВАЗ госпитализирован в состоянии средней тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель «Газели» мог уснуть за рулем и врезаться в другую «Газель» и Chevrolet, которые попали в легкое ДТП. ДТП произошло на 28-м км КАД недалеко от поселка Бугры. Все пострадавшие были госпитализированы.

До этого сообщалось, что водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров погибли в результате столкновения с фурой на трассе в Тюменской области. Инцидент произошел на 83-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. При этом водитель грузовика не пострадал.