Три человека пострадали в ДТП с лосем в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области водитель Ford Focus врезался в выбежавшего на дорогу лося, после чего въехал в автомобиль марки Škoda, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. В результате аварии пострадали трое человек, водитель Ford Focus находится в тяжелом состоянии. Все раненые были госпитализированы.

Авария произошла 2 июня в 07:15 на трассе Новая Пустошь — Невская Дубровка. Из леса на дорогу выбежал лось. Водитель Ford Focus не успел среагировать и наехал на животное, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся со Škoda. Среди пострадавших — водитель и пассажир Ford, а также 50-летний водитель Škoda.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с топором набросился на лежащего на дороге лося со словами «Не пропадать же мясу». По словам очевидцев произошедшего, животное попало под машину и не смогло подняться, чтобы уйти с трассы.

До этого в Иркутской области из-за выбежавшего на дорогу медведя столкнулись два автомобиля. Водитель одной из машин и сам хищник погибли.