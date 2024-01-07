Три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.

Погибших нет. По предварительным данным, пострадали три человека — двое мужчин и женщина, личные данные устанавливаются, — сообщил источник.

Пострадавших осмотрели прибывшие на место врачи скорой помощи. По словам собеседника агентства, всего в автобусе находилось 25 человек. Их временно разместили в кафе.

Пресс-служба прокуратуры Самарской области сообщила о начале проверки по факту ДТП. По данным ведомства, автобус Man, выполнявший рейс из Казани в Самару, столкнулся с грузовиком Volvo.

Авария произошла около 10:00 на 1169-м километре трассы М-5 «Урал» в районе населенного пункта Старое Ермаково. Трассу не перекрывали, организовано реверсивное движение. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Алтайском крае 10 человек пострадали в массовом ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузовика и микроавтобуса. В краевом главке МЧС сообщили, что авария произошла в Зональном районе, среди пострадавших в том числе пятеро детей.