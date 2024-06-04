Три человека пострадали при обстреле ВСУ Запорожской области Балицкий: три человека пострадали при обстреле ВСУ Новозлатополя в Запорожье

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новозлатополь в Запорожской области, в результате чего пострадали три мирных жителя, написал в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его информации, им оказывается медицинская помощь.

Киевский террористический режим обстрелял село Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. Предположительно, использовали кассетные снаряды. В результате трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь, — написал глава Запорожской области.

Ранее три женщины получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автобус сельхозпредприятия в Шебекино. Одна из них получила контузию. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. У самого автобуса была пробита крыша и повреждено остекление. На месте происшествия работают оперативные службы, констатировал Гладков.

До этого дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва транспортное средство получило серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в машине никого не было, уточнил губернатор региона.