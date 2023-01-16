ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО ТАСС: два человека погибли при обстреле Донецка ВСУ

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В ходе обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Калининского района Донецка из РСЗО пострадали три человека, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Также был поврежден жилой дом, аптека и супермаркет. При этом в военной комендатуре сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

В результате утренней атаки ВФУ в Калининском районе ранены 3 человека, — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Представители комендатуры заявили ТАСС, что характер разрушений свидетельствует о применении американской РСЗО HIMARS. Под завалами продолжается поиск погибших и пострадавших.

Кроме того, украинские военные обстреляли из реактивных систем залпового огня Макеевку в ДНР. Всего ВСУ выпустили шесть ракет.

В новогоднюю ночь ВСУ обстреляли пункт временного размещения российских военных в Макеевке. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО. После разбора завалов число погибших военнослужащих возросло до 89.