Три человека пострадали из-за взрыва гранаты на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель станицы Новомалороссийской Выселковского района Кубани кинул в троих мужчин похожий на гранату предмет, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Инцидент произошел во время ссоры.

По данным канала, один из пострадавших попал в больницу с легким осколочным ранением, двое других отделались испугом. Самого злоумышленника задержали. Сейчас с ним работают следователи. Инцидент подтвердили RG.RU в краевом следственном управлении СК.

Сейчас возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Идут следственные действия с подозреваемым, — пояснили в ведомстве.

Подробности приводит местный портал «Живая Кубань». По его сведениям, конфликт произошел вечером 4 декабря. 40-летний мужчина повздорил с электриком из-за того, что тот отказался проводить электрику в доме. 32-летний мастер и стал основным пострадавшим. Двое других мужчин 27 и 32 лет, по данным источника, также получили ранения. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также уточняется, что злоумышленник сбежал с места происшествия. Позже его задержали.

Ранее посетитель бара в Воронеже бросил в сторону сотрудницы заведения взрывное устройство. Женщина получила незначительные травмы. Злоумышленника вскоре задержали. Он объяснил свой поступок тем, что в заведении продавали некачественное спиртное.