Корабли ТОФ провели учения по поиску «вражеской» подлодки в Японском море

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Группа надводных кораблей Тихоокеанского флота провела учения в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ. Там отметили, что экипажи провели поиск подводной лодки условного противника, передает РИА Новости.

В Японском море экипажи корвета «Совершенный», а также малых противолодочных кораблей «Метель» и «Кореец» Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение, в ходе которого отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, — говорится в сообщении флота.

Указано, что в ходе учения группа нашла акустический след «вражеской» субмарины, роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка «Волхов». После обнаружения подлодки корабли отработали тактические элементы ведения морского боя в условиях активного противодействия и попытках скрыться от преследования.

Ранее экипаж «Волхва» в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр». Перед пуском субмарина тайно заняла назначенный для стрельбы район, отрабатывая роль условного противника. По данным МО, ракета «Калибр» в расчетное время успешно поразила назначенную цель на тактическом поле Сюркум, расположенном в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1000 километров.