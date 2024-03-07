Три человека погибли в ДТП под Саратовом Три человека погибли в ДТП у села Тарумовка в Саратовской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов у села Тарумовка в Саратовской области погибли три человека, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Еще пятеро были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным, в Петровском районе в 01:40 (00:40 по мск) вблизи с. Тарумовка произошло столкновение автомашины «Лада Гранта» и двух автомашин Тойота. В результате ДТП водитель и два пассажира в автомашине «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте происшествия, — информировали в ведомстве.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. О состоянии пострадавших в ГИБДД данных не предоставили.

Ранее шесть человек погибли и еще один пострадал в ДТП с участием двух автомобилей в Лысогорском районе Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин. По его словам, столкнулись ВАЗ-2111 и Lada Granta.

До этого стало известно, что в Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова и Топольчанской автобус протаранил остановку после того, как врезался в два легковых автомобиля. В результате аварии никто не пострадал, передает пресс-служба прокуратуры региона.