Три человека погибли в результате столкновения двух машин в Адыгее

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Три человека погибли в результате столкновения ГАЗ-3110 и Kia Rio на трассе в Адыгее, сообщила пресс-служба МВД по республике. ДТП произошло вечером 1 декабря в Гиагинском районе недалеко от хутора Калинина. На месте аварии начали проверку.

По предварительной информации, столкновение произошло между двумя транспортными средствами: отечественным автомобилем ГАЗ-3110 и иномаркой Kia Rio. В результате аварии погибли три человека, — говорится в сообщении.

Ранее госавтоинспекция республики Марий Эл сообщила, что пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух автомобилей. Авария случилась 2 декабря около 10:00 в Медведевском районе на 59-м километре автодороги «Вятка» под Йошкар-Олой.

До этого стало известно о смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, одна из машин была грузовая. Погиб как минимум один человек.

Водитель грузовика Volvo 1978 года рождения ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta. Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После чего Hilux под управлением водителя 1974 года рождения врезался в остановившийся грузовик.