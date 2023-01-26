Три человека погибли в результате пожара в селе в Якутии МЧС: тела трех человек обнаружили на месте пожара в частном доме в якутском селе

Фото: 54.mchs.gov.ru

Тела трех человек обнаружили спасатели на месте пожара в частном доме в селе Майя Мегино-Кангаласского района Якутии. Среди погибших есть ребенок. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. Сигнал о возгорании на улице Энергетиков поступил 26 января в 07:45 по местному времени (01:45 мск).

Через 4 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия наблюдалось густое задымление. Тушение осложняется низкой температурой воздуха и обрушением кровли. На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 42 квадратных метра.

Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что шестилетняя девочка и ее мать погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья. Инцидент произошел ночью 24 января. Огонь охватил деревянный отдельно стоящий двухэтажный дом. В результате погибли ребенок 2015 года рождения и женщина 1977 года рождения. Погибшие находились в доме одни.

В ночь на 19 января прихожанин устроил пожар в здании воскресной школы на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве. Из здания самостоятельно эвакуировался один человек, еще один пострадал. Огонь распространился на 100 квадратных метров.