Три человека погибли в результате ДТП со свадебным кортежем в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с грузовой «Газелью» в Бабаюртовском районе Дагестана, в результате ДТП погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы МВД региона Гаяны Гариевой. По ее данным, еще один человек пострадал, он был доставлен в больницу. Отмечается, что легковая машина двигалась в составе свадебного кортежа.

Трагедия произошла 2 июня в 14:30 по московскому времени. По словам Гариевой, 21-летний водитель «Гранты» выехал на встречную полосу, в результате чего в машину въехала «Газель». Жертвами ДТП оказались 21- и 22-летние местные жители, а также сам водитель «Лады».

Еще один пассажир «Гранты», 20-летний местный житель, доставлен в центральную районную больницу Бабаюртовского района, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Алтайском крае водитель внедорожника переехал двух пешеходов. Предполагается, что в момент наезда он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и в момент наезда уснул. Один из пострадавших впал в кому, второй получил перелом.

ДТП с участием автомобиля «Волга» ранее произошло в Красноярском крае. Пятеро подростков угнали автомобиль отца одного из них и не справились с управлением, в результате чего вылетели в кювет. Двое из них скончались на месте до приезда скорой помощи.