Три человека погибли в результате ДТП на мосту на Сахалине На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, три человека погибли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате ДТП, которое произошло в селе Красногорск Томаринского района на западном побережье Сахалина. Автомобиль Toyota Harrier упал с моста в реку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД региона.

Инцидент произошел около 02:00 4 апреля. По предварительным данным, при проезде по мосту водитель автомобиля не справился с управлением, машина пробила ограждение и рухнула в реку.

Водитель и два пассажира скончались на месте происшествия, — сообщили в ГИБДД.

В настоящее время автомобиль достали из реки. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее сообщалось о том, что 12-летняя девочка погибла в аварии в Наримановском районе Астраханской области с участием пяти автомобилей. Одним из автомобилей стал грузовой КамАЗ. Также известно о госпитализации еще одного ребенка — семилетней девочки.

Также сообщалось о гибели в аварии восьмимесячной девочки. ДТП произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области, на 13-м километре дороги Анташи — Ропша — Красное Село. Водитель Mitsubishi Delica допустил занос автомобиля и выезд на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Kaptur.