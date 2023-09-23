Три человека погибли в массовом ДТП в Кузбассе

Фото: t.me/gibdd42

Три человека погибли в результате лобового столкновения трех легковых автомобилей в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал «Полиция Кузбасса». Еще один человек пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.

ДТП произошло накануне вечером в городе Таштаголе. На улице Ленина столкнулись автомобили Mazda 6, Toyota Rav4 и ВАЗ 2121. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mazda, выехавший на встречную полосу. Он скончался по пути в больницу.

На месте происшествия до приезда скорой помощи умерли водитель ВАЗа и пассажир Mazda. Травмы получил водитель Toyota.

Накануне двое детей пяти и семи лет, а также женщина-водитель погибли в дорожно-транспортном происшествии под Калугой. Женщина на легковом автомобиле выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Пострадал еще один ребенок в возрасте 10 лет, он госпитализирован.

Шесть человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля с самосвалом и тягачом на автодороге «Лена» в Приамурье. Еще один человек получил травмы. ДТП произошло на территории Сковородинского муниципального округа.