Три человека погибли в массовом ДТП в Башкирии

Фото: t.me/mvd_rb

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Башкирии. Еще один человек пострадал и был госпитализирован, сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Авария произошла возле стоянки грузовиков на трассе М5 Уфа — Челябинск в Салаватском районе. Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как тентованная «Газель» сталкивается с ехавшим навстречу легковым автомобилем Chery, а затем опрокидывается на бок. После удара эти две машины столкнулись еще двумя.

В результате два человека из трех, которые находились в салоне легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ребенок умер по дороге в больницу.

Водитель «Газели» после ДТП оказался заблокированным в кабине своего автомобиля. Для того, чтобы извлечь его оттуда спасателям пришлось применить специальные инструменты. Мужчина был госпитализирован с серьезными травмами грудной клетки, рук и ног, сообщает портал 74.RU.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области автомобиль ЗАЗ «Шанс» столкнулся с пассажирским автобусом. В результате погибли пять человек, ехавших в легковом автомобиле. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем ЗАЗ, нарушила правила обгона и совершила столкновение с автобусом, который двигался навстречу.