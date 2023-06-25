Три человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ребенок и двое взрослых погибли в массовом ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей в Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Еще три человека получили травмы и были доставлены в больницу.

ДТП произошло накануне вечером в Иловлинском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением во время совершения обгона и допустил столкновение с грузовиком Man. Последний в результате удара выехал на встречную полосу, где врезался в тягач DAF и легковой автомобиль Lada Largus.

Жертвами аварии стали водитель Lada и двое его пассажиров, в том числе 10-летняя девочка. В числе пострадавших 11-летняя девочка, которая также находилась в салоне Lada, водитель и пассажир Volkswagen.

Ранее сообщалось, что на Стигинском мосту под Нижним Новгородом водитель фуры не заметил пробку на трассе и на полной скорости влетел в кроссовер Geely, в котором ехала семья из Дзержинска. Погибли трое взрослых и двое детей, которые находились в салоне легкового автомобиля.