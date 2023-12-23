Три человека погибли при лобовом столкновении иномарок на трассе в Югре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло на трассе Сургут — Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли три человека.

В Сургутском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, находящаяся за рулем Subaru женщина выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera. Жертвами аварии стали водители двух транспортных средств и пассажир второй иномарки. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее в Ростовской области произошла авария, в результате которой погибли четыре человека. ДТП случилось на 35-м километре автодороги Ростов — Ставрополь, там столкнулись автомобиль Great Wall и микроавтобус. Все находящиеся в транспортных средствах люди погибли. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, который не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

До этого на той же автодороге в Ростовской области в результате ДТП погибли пять человек, среди которых было трое детей. Авария произошла на 153-м км трассы. Водитель Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем MAN в составе полуприцепа.