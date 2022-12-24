Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области ГАИ: три человека погибли в ДТП в Новосибирской области

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Три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Погибли водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan Cefiro, который выскочил на встречную помощь, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram.

В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки автомобиля Nissan. Возраст и личности женщин устанавливаются, — отмечается в сообщении.

Дорожная авария произошла около 05:10 (01:10 мск) 24 декабря. Автомобилем Nissan Cefiro управлял 56-летний водитель, который направлялся в направлении Омска. На встречную полосу он выехал на 1361-м километре трассы, где столкнулся с автомобилем Toyota Nadia. Его 37-летний водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом ног.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Нижнем Новгороде. Ребенка доставили в детскую областную больницу областного центра с сотрясением головного мозга.