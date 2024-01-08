Три человека погибли в ДТП в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в результате ДТП в Башкирии, еще трое получили травмы, сообщили в ГУ МЧС по региону. Столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. Инцидент произошел на 39-м километре автодороги «Иглино — Красная Горка».

В результате ДТП погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Травмированы еще три человека, из них один ребенок 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области. Также травмы получил ребенок, он госпитализирован. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей в Андроповском округе Ставропольского края, еще трое получили серьезные травмы. ДТП произошло 7 января около 19:00 мск на 303-м километре трассы «Кавказ».

Кроме того, массовое ДТП произошло на проспекте Мира в столице. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.