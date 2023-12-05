Три человека погибли в ДТП с бензовозом на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека погибли в ДТП с бензовозом на Кубани, передает Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, грузовик столкнулся с маршруткой в лобовую в Славянске-на-Кубани.

В канале отметили, что людей пришлось доставать из покореженного металла, у бензовоза снесло кабину. Оба водителя и пассажирка получили смертельные травмы, семь человек забрала скорая.

4 декабря в Воронежской области большегрузный автомобиль протаранил колонну Росгвардии, состоящую из трех автобусов, трех грузовиков «Урал» и двух машин сопровождения. Один человек погиб и еще шестеро пострадали. ЧП произошло в Бобровском районе на трассе М-4 «Дон». Предположительно, водитель допустил столкновение со стоящей на месте колонной, превысив скорость и не учтя погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Карелии грузовик с прицепом столкнулся с двумя микроавтобусами. В аварии погибли четыре человека. Еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

До этого в центре Хабаровска автобус протаранил машину скорой помощи. Спецавтомобиль ехал с включенными маяками и сиреной, однако водитель автобуса его все равно не заметил. В результате двое медработников получили ушибы.

В Калининграде автомобиль BMW ранее протаранил остановку общественного транспорта на пересечении улиц Инженерной и Киевской. По данным регионального управления МВД, пострадали три человека и погиб ребенок.