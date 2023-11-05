Три человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярске

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

Три человека погибли в результате столкновения автобуса и автомобиля «Лада Приора» в Красноярске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Еще один человек пострадал. Инцидент произошел рано утром 5 ноября на улице Чернышевского.

В 05:50 (01:50 мск) в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о смертельном ДТП на улице Чернышевского краевого центра. В результате аварии до приезда скорой медицинской помощи на месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, — говорится в сообщении.

Еще один пассажир легковушки был госпитализирован с тяжелыми травмами, уточнил в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В салоне автобуса в тот момент находились порядка 10 человек. Никто из них за медицинской помощью не обращался. Уточняется также, что легковушка ездила на летней резине.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и экспертно-криминалистическая лаборатория. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Накануне стало известно о том, что три ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с участием военного КАМАЗа в Крыму. Авария произошла на трассе Красноперекопск — Симферополь недалеко от села Ишунь. По имеющимся данным, грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В иномарке находилась 35-летняя учительница одной из красноперекопских школ с тремя своими детьми — девочками трех, шести и восьми лет. Вместе с ними также ехала 20-летняя педагог местного Центра детского и юношеского творчества. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.