Три человека погибли в ДТП под Воронежем

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Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Воронежской области, сообщается на сайте регионального главка МВД. Еще шесть человек получили травмы.

ДТП произошло утром 23 марта в Калачеевском районе. Участниками аварии стали микроавтобус «Газель» под управлением 65-летнего местного жителя и автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 40-летний житель Волгоградской области. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

В результате погибли три человека, находящиеся в автомобиле ВАЗ, а шесть человек, жители Калачеевского района, находящиеся в «Газели» получили ранения различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, в ДТП пострадали сотрудники организации «Агроэко», которые ехали на работу. Они доставлены в Калачеевскую районную больницу. Двое из них госпитализированы в отделение травматологии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали два человека.

В начале марта в Армении в аварию попал автобус, в котором ехали сотрудники аппарата премьер-министра страны Никола Пашиняна. При его столкновении с легковой машиной травмы получили 13 человек.