Три человека погибли в ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

Фото: 52.mchs.gov.ru

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Нижнем Новгороде. Ребенка доставили в детскую областную больницу областного центра с сотрясением головного мозга, добавил он в Telegram.

В результате ДТП всего пострадали восемь человек, из них один ребенок. Погибли три человека (взрослые), пять человек доставляются в приемный покой дежурных стационаров, — говорится в сообщении министра.

Мелик-Гусейнов добавил, что маму ребенка и других пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области уточнила, что ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером 23 декабря на Мызинском мосту в Приокском районе города. На месте работают 24 спасателя и шесть единиц техники.

Ранее в Тюменской области четыре человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей. Еще один человек пострадал и доставлен в больницу.

ДТП произошло на 378-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе.