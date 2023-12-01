Три человека погибли в ДТП на Кубани Три человека погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками на Кубани

Фото: Прокуратура Краснодарского края

Три человека погибли в результате аварии с двумя легковыми автомобилями на Кубани, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. По данным ведомства, скончались оба водителя и пассажир одной из машин.

ЧП произошло на автодороге Белореченск — станица Гиагинская. Мужчина, находящийся за рулем Lada Granta, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2110. Оба водителя 32 и 25 лет, а также пассажир «десятки» погибли. Еще одного пассажира ВАЗ-2110 госпитализировали в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В целях координации деятельности по установлению причин и обстоятельств происшествия на место выезжал Белореченский межрайонный прокурор Игнат Ус. Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль ведомством.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Ола — Гадля в Магаданской области погиб школьник. Автомобиль Toyota Raum и грузовик Nissan Atlas столкнулись на третьем километре трассы. Погибший девятилетний мальчик был пассажиром легковой машины. В настоящий момент правоохранители начали проверку, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.