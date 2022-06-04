Четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Кубани водитель рейсового микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Как сообщили в региональной прокуратуре, погибли как минимум четыре человека. Пострадали еще 15 граждан, среди получивших травмы есть дети, пишет ТАСС.

Больше 15 человек пострадавших, среди них есть несовершеннолетние, минимум четверо погибших, — заявила пресс-служба прокуратуры.

По информации следствия, микроавтобус с пассажирами ехал из Темрюка в поселок Приморский. В какой-то момент водитель потерял управление и допустил съезд с дороги. На месте работают экстренные службы, количество погибших и пострадавших уточняется.

Представители прокуратуры субъекта добавили, что контролируют процессуальную проверку, проводимую по факту ДТП. Также будет дана оценка действиям организации, выпустившей микроавтобус на линию.

Ранее в Краснодарском крае семь человек были ранены в результате ДТП с междугородним автобусом. Авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь. Тогда пятеро получили лёгкие травмы, ещё двое — средней тяжести.