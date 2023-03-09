Три человека погибли в аварии с автобусом в Брянской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На трассе в Брянской области пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Брянск — Жуковка, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Брянской области. Дежурный скорой помощи уточнил агентству, что в результате ДТП три человека погибли еще шесть пострадали.

По данным агентства, одну женщину в тяжелом состоянии увезли в село Глинищево в Брянскую центральную районную больницу, троих пострадавших отправили в Брянск, еще двоих — в Жуковскую межрайонную больницу.

Ранее в Москве четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. Одна из машин, попавших в массовое ДТП, принадлежит Центру гигиены и эпидемиологии, подведомственного Роспотребнадзору. Из-за аварии по двум полосам было перекрыто движение в сторону центра, что привело к возникновению пробки длиной в 3–5 км.

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