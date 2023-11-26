Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии Три человека погибли при выбросе метана на руднике в городе Удачный в Якутии

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Три человека погибли, еще двое пострадали.

Спасатели МЧС России ликвидируют последствия выброса метана на руднике в г. Удачный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали пять человек, три из которых, к сожалению, погибли, — отметили в ведомстве.

В настоящее время спасатели проводят эвакуацию. К месту вызова направили два отделения военизированного горноспасательного взвода Мирного в количестве 12 человек и 2 единиц техники.

Ранее в Челябинском тракторном заводе, где во времена Великой Отечественной войны производили танки КВ-1, произошел сильный взрыв. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия. На кадрах видно, как в небо взметнулся огромный огненный гриб. Причиной взрыва стало возгорание трансформатора. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

До этого мощный взрыв поднял на воздух химический завод в американском городе Шепард, штат Техас. Одного человека госпитализировали с ожогами. Власти эвакуировали учеников частной школы, расположенной рядом с заводом. Всем местным жителям в радиусе пяти миль велели укрыться в своих домах и не приближаться к предприятию. На кадрах с места событий видно, как из разрушенного здания валит черный дым.