Три человека погибли при столкновении автомобилей в Красноярском крае

Фото: t.me/mvd_24

Три человека погибли при столкновении автомобилей в Минусинском районе Красноярского края, сообщает региональное отделение МВД России. На месте аварии правоохранители проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сегодня в 14:20 на 31 километре автодороги «Саяны» произошло столкновение трех автомобилей «Фольксваген Пассат», «Ниссан Ванет» и «Ниссан Санни». В результате ДТП погибли три женщины, находившиеся в салоне автомобиля «Ниссан Санни», — говорится в сообщении.

Канал отмечает, что водитель автомобиля «Ниссан Ванет» пытался обогнать машину впереди и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» на встречной полосе, которая затем врезалась в «Ниссан Санни».

Ранее в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая врезалась в другую машину. По словам очевидца, у автомобиля сработал автозапуск на скорости, и он поехал самостоятельно.

До этого в Хакасии машина с чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Владимиром Муравлевым за рулем вылетела на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Toyota, которой управляла местная жительница. Ее легковушку отбросило в проезжавший мимо Toyota Land Cruiser под управлением капитана полиции из Братска. В результате ДТП погиб один человек, девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу.