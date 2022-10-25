Три человека погибли при пожаре в Саратове Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в Саратове

Фото: 54.mchs.gov.ru

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Саратове. Инцидент произошел в ночь на 25 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

По имеющимся данным, пожар случился в жилом доме по 5-му Увековскому проезду. Сигнал о происшествии поступил в 02:10 по местному времени (01:10 мск).

В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей. Все жители Саратова, — написал Костин.

Министр также уточнил, что взрослому был 31 год, детям — три года и пять лет.

Причины происшествия не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Иволгинском районе Бурятии приговорили к 9,5 года колонии строгого режима 37-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство матери и двоих ее детей с особой жестокостью, преступник пытался сжечь их заживо.