Три человека погибли при пожаре в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека, включая двухлетнего ребенка, погибли в результате пожара в двухквартирном жилом доме в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Дознаватели ведомства и сотрудники СКР устанавливают причины возгорания.

Трагедия произошла в селе Черниговка утром 24 декабря. Пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после получения информации о возгорании. В борьбе с огнем были задействованы пять человек и две единицы техники.

В ходе тушения пожара огнеборцами в квартире были обнаружены тела трех погибших: мужчины 1962 года рождения, женщины 2002 года рождения и ребенка 2021 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания квартиры в Сафоново Смоленской области. Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома, ее жильцы в это время спали.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом на хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.