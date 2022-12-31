Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области, сообщили в региональном управлении МЧС. ЧП произошло ночью в селе Краснополье Переволоцкого района.

Сообщение о пожаре поступило в 02:35. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что возгорание произошло в квартире №1. Там были обнаружены тела троих мужчин. Жильцы других квартир смогли эвакуироваться.

Для выяснения обстоятельств и причин пожара на место пожара направлена испытательная пожарная лаборатория. Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 27 человек и 11 единиц техники, — говорится в сообщении.

Накануне жилой дом загорелся на западе Москвы. MK.RU сообщал, что незадолго до пожара один из жильцов дома услышал хлопок. В столичном главке МЧС информацию о взрыве не подтвердили. В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее в Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег». Всех работников эвакуировали, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, неизвестно.